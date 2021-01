Fratoianni: “Parole vergognose quelle di Letizia Moratti”

L’onorevole Nicola Fratoianni così sulla sua pagina Facebook:

“Le dosi di vaccino siano distribuite anche in base al PIL delle regioni”. Parole vergognose della nuova assessora alle politiche della Salute della Regione Lombardia, Letizia Moratti”.

“Qui c’è tutta la differenza fra noi e loro. Fra chi come loro pensa che il diritto alla salute dipenda dal reddito e chi come noi continua a pensare che la salute sia un diritto universale. Non riusciranno a distruggere questo Paese”.