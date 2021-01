Raggi: “Credo molto nel dialogo con i cittadini”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Credo molto nel dialogo con i cittadini. Solo chi vive ogni giorno i quartieri di Roma conosce, davvero, i punti di forza e i problemi presenti nei diversi Municipi della nostra città. Ascoltare i residenti, recepire i loro suggerimenti, ci ha spesso aiutato a capire dove agire per migliorare.

Partendo da questo confronto, ad esempio, abbiamo recentemente approvato un progetto che cambierà completamente volto al Parco di Valle Santa, area verde di circa 1 ettaro nella periferia nord della città. Un grande intervento, per il quale abbiamo stanziato circa 450mila euro.

Nel parco nascerà una grande area verde attrezzata con un ampio spazio giochi per i più piccoli, zona fitness, aree di sosta, accessi e percorsi pedonali. Ma c’è una novità che ho apprezzato in particolar modo: pianteremo anche 50 nuovi alberi e, con questi, realizzeremo alcuni boschetti all’interno del parco.