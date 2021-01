Di Maio: “L’Italia del futuro, dei nostri figli, passa dal Recovery”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Sono in partenza per una missione in Giordania e in Arabia Saudita. Obiettivo: creare nuove opportunità di lavoro per le imprese italiane.

Intanto però voglio darvi una buona notizia: sono stati eseguiti tutti i bonifici dei ristori del decreto Natale. Sono 628 milioni di euro che nei prossimi giorni arriveranno ai titolari di bar, ristoranti e pasticcerie che hanno subito le restrizioni a causa del covid nel mese di dicembre.

Così si conclude il pagamento di oltre 10 miliardi di ristori stanziati da inizio pandemia.