Raggi: “Il prossimo anno Roma presiederà il vertice Urban20”

Il prossimo anno Roma presiederà il vertice Urban20 e sarà protagonista di uno dei momenti più importanti di confronto sulle sfide che le città del mondo dovranno affrontare nel futuro.

Le città degli Stati membri del G20 si incontreranno per discutere su temi come la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale, la crescita economica, la rigenerazione urbana in chiave sostenibile.