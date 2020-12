Bilancio: molti interventi su Isola Sacra e Fiumicino

“Siamo molto soddisfatti per i moltissimi interventi su Fiumicino e Isola sacra inclusi nel bilancio di previsione 2021/2023 approvato oggi”. Lo dichiarano i consiglieri del Partito democratico Giampaolo Nardozi, Valentina Giua, Raffaele Megna e Massimo Chierchia.

Interventi su diversi campi

“Si tratta di interventi – spiegano – che abbracciano molti campi diversi, dalla cultura al turismo, dal commercio alla mobilità e che miglioreranno la qualità della vita in queste due località. Dall’Auditorium del Mare, il cui cantiere finalmente è in partenza, e che diventerà il polo culturale dell’intero Comune, al rifacimento della darsena; dallo spostamento del mercato di via Foce Micina sul nuovo plateatico in via di realizzazione presso la rotonda di Coccia di Morto, alla prosecuzione delle piste ciclabili; dal completamento del restyling di via Torre Clementina a quello di via Trincea delle Frasche. E molto altro ancora. Opere importanti e attese che presto saranno sotto gli occhi di tutti”.

“Un ringraziamento particolare – concludono – va a tutti gli operatori ecologici che in questi giorni di festa hanno mantenuto il servizio di raccolta porta a porta efficiente e puntuale, nonostante le difficoltà legate all’emergenza covid. Nel prossimo contratto di servizio, tra l’altro, saranno previsti interventi quotidiani di decoro urbano svolti proprio da loro”.