Frosinone, al via la presentazione offerte per il Polivalente di Corso Lazio

A seguito dell’avviso pubblicato dal Comune di Frosinone, l’ufficio tecnico ha ricevuto 8 domande di partecipazione per l’affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori di completamento in sopraelevazione, dell’edificio Polivalente di Corso Lazio. L’intervento è inserito nel progetto presentato dall’amministrazione Ottaviani, assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni a valere sulle risorse del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Elenco 5 operatori economici

Tramite determina dirigenziale, è stato quindi approvato l’elenco dei cinque operatori economici cui inviare la richiesta di presentazione offerta come scaturente dal sorteggio effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Damiano Bauco, sul portale gare. Da legge, infatti, la stazione appaltante è tenuta ad invitare alla gara tutti gli operatori economici che abbiano presentato apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti, qualora il numero delle candidature ammesse non sia superiore a 5; in presenza di un numero superiore a 5, come in questo caso, si procede a pubblico sorteggio, al fine di selezionare 5 operatori da invitare a presentare offerta. L’importo del servizio è stimato in € 102.102,56.