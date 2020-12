Raggi: “Quasi 2 miliardi di investimenti nei prossimi tre anni”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Quasi 2 miliardi di investimenti nei prossimi tre anni, per metro, tram, nuovi bus, strade, ambiente, periferie. Maggiori fondi per i servizi sociali ai cittadini, la scuola, l’ordine pubblico e la sicurezza. È quanto prevede il progetto di Bilancio di previsione 2021-2023, che abbiamo approvato in Giunta e ora passerà al voto dell’Assemblea Capitolina.

In un momento complicato, raccogliamo i frutti del lavoro di questi anni, grazie al quale abbiamo messo i conti in ordine e accantonato risorse utili a far fronte alle difficoltà. Per questo, anche in un periodo difficilissimo per l’economia del Paese e della città, siamo in grado di garantire i servizi essenziali, a partire da quelli destinati ai più deboli. E di mettere in campo circa 2 miliardi di nuovi investimenti.