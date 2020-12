Raggi: “Nel Municipio XIII, per inaugurare una macchinetta mangiaplastica”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Eccoci nel mercato Borgo Ticino, nel Municipio XIII, per inaugurare anche qui una macchinetta mangiaplastica!

In questo mercato si sta organizzando una vera e propria isola ecologica: oltre all’ecocompattatore che abbiamo installato per il riciclo delle bottiglie, è già attiva una raccolta di oli vegetali esausti e pile.