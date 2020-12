Pigneto, un mercatino dedicato agli artisti

Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020, dalle ore 9.30 fino alle ore 18.00, nel quartiere Pigneto sbarca “Il Mercatino degli Artisti”, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. [Perché un metro di distanza è uguale al Pigneto, così come in un Centro Commerciale].

Ellington Club apre le porte agli attori, performer, musicisti e al pubblico che, nel vintage market di Via Anassimandro, troverà in esposizione costumi di scena, idee regalo, vinili introvabili e monili d’altri tempi.

Iniziativa promossa dal club retrò in collaborazione con Regina di Saba Events, Simona Patitucci e Tia Architto.

Un vintage market dedicato agli artisti e non solo, con un’offerta di banchi che spaziano da singolari e introvabili oggetti di scena, fino alle più impensabili curiosità da mettere sotto l’albero, in tempo per le festività natalizie. Durante le giornate di mercatino, avranno luogo anche delle sessioni di disegno dal vero, in cui il pubblico potrà ritrarre i modelli-artisti, pronti a posare sul palco per i disegnatori.