In arrivo la “Lotteria degli scontrini”

La lotteria degli scontrini partirà esattamente tra un mese (primo gennaio 2021) e con essa si può partecipare al concorso che prevede una serie di estrazioni su base settimanale, mensile ed una annuale.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti” (pagamenti con mezzi tracciabili), lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno

Già da oggi, se lo desideri puoi generare il codice lotteria da esibire (a partire dal primo gennaio) al commerciante quando fai acquisti di importo uguale o superiore ad un euro.

Per ottenere il codice lotteria devi

Accedere al portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it

Inserire il tuo codice fiscale e il codice di sicurezza

Stampare il codice lotteria o memorizzalo sul tuo cellulare/tablet

Se intendi partecipare al concorso, portalo sempre con te e mostralo quando fai gli acquisti!