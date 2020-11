Fratoianni: “Quattro semplici proposte, per uscire dall’economia del profitto”

Oggi è la giornata di mobilitazione nazionale del movimento Per una società della cura.

Quattro semplici proposte, per uscire dall’economia del profitto e non lasciare nessuno indietro: #reddito per tutt* e aiuti adeguati fino alla fine dell’emergenza sanitaria, vigilanza costante su prevenzione, salute e #sicurezza nei luoghi di #lavoro, investimenti e assunzioni per garantire #sanità e #istruzione pubbliche, infrastrutture sociali, #accoglienza, #casa, #trasporti e un piano di prevenzione primaria a tutela di salute, vita, beni comuni e territorio.

Dove trovare le risorse?

Tassando redditi alti, patrimoni e rendite, riducendo le spese militari, tagliando sussidi ambientalmente dannosi e tasse su emissioni e plastica monouso,

bloccando le opere dannose per l’ambiente, il clima e la salute, utilizzando i fondi di Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti pubblici sui servizi.

Proposte importanti e necessarie per una società più solidale, equa e sostenibile. Mi auguro che il governo ascolti queste piazze.