Raggi: “Riqualificata l’area esterna della Metro A di Cipro”

I cittadini che utilizzano la stazione metro A di Cipro si saranno accorti dei risultati dei lavori di riqualificazione dell’area esterna. Erano anni che non si facevano.

Dopo decenni di abbandono e incuria è stato riportato alla sua bellezza il viale d’ingresso in granito nero d’Africa con fasce in travertino. Non solo: sono stati potati alberi e siepi, pulita l’intera area esterna, rimosse le scritte dei vandali su pareti e muri, riverniciati i parapedonali sui marciapiedi.