Raggi: “È il momento di pianificare la ricostruzione e di impegnarci per la ripresa economica e sociale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi ho partecipato alla 37esima Assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani. È stata un’occasione importante di confronto tra i sindaci delle città italiane, ancora di più in questo momento in cui siamo tutti chiamati ad affrontare l’emergenza coronavirus. Una sfida globale che ci riguarda da vicino. È fondamentale combattere condividendo le nostre esperienze, rimanendo uniti.

È il momento di pianificare la ricostruzione e di impegnarci per la ripresa economica e sociale. La priorità adesso è il lavoro perché senza lavoro non c’è possibilità di ripartenza. Dobbiamo poter garantire ai cittadini, al territorio, alle imprese, al mondo della cultura una rapida ripresa.

I sindaci stanno operando con grande senso di responsabilità. Non vanno lasciati soli.

Continuiamo così, insieme. Al virus le città risponderanno con gli anticorpi della coesione.