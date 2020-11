Fratoianni: “La risposta non è il privato”

450€ per una visita diagnostica a domicilio. 90€ per il primo colloquio in videochiamata. Queste sono le tariffe del San Raffaele di #Milano.

Mentre in #Lombardia la #sanità pubblica arranca e soffre i tagli di questi anni, i privati speculano sui malati e ingrossano il loro portafogli.

Inaccettabile e vergognoso

La risposta non è il privato, ma finanziare adeguatamente il pubblico, potenziando la medicina territoriale, assumendo nuovo personale e, se necessario, mettere le strutture private a servizio della collettività. Mi sembra il minimo.

Auspico un intervento immediato del governo.