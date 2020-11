Raggi: “Questa mattina la sede degli ex Irriducibili, ora Ultras Lazio, è stata finalmente sequestrata”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

I locali, occupati illegalmente da decenni, erano di proprietà dell’Inail. Già ad agosto scorso, grazie alla segnalazione del giornalista Massimiliano Coccia, avevamo inviato all’interno della sede gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, dove gli ex Irriducibili stavano preparando manifesti e striscioni per celebrare il primo anniversario della morte di Diabolik, noto sia negli ambienti ultras sia in quelli della malavita: in questo modo abbiamo evitato che tutta la città ne venisse tappezzata.

A settembre ero tornata a sollecitare lo sgombero dell’immobile, mentre le inchieste in corso facevano emergere il preoccupante legame tra l’ala più radicale e di estrema destra della tifoseria laziale, rappresentata dagli ex Irriducibili, e la criminalità organizzata operante nel traffico di droga con metodi violenti e intimidatori.

Una cosa deve essere chiara: a Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Ringraziamo le forze dell’ordine per l’operazione di questa mattina. Giorno dopo giorno, liberiamo Roma dalla criminalità e andiamo avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità e sicurezza.