Ecosistema: Frosinone guadagna venti posizioni

È stato pubblicato in data odierna il rapporto Ecosistema Urbano, la speciale classifica relativa alle performance ambientali delle città italiane realizzata, ogni anno, da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Decisamente positiva la performance registrata da Frosinone, la migliore del capoluogo negli ultimi 18 anni, all’interno delle classifiche sulla qualità dell’ecosistema diffuse da Legambiente: la ricerca 2020 vede, infatti, il capoluogo ciociaro piazzarsi al 72 posto, guadagnando ben 20 posizioni rispetto all’anno precedente (in cui comunque, aveva già migliorato di altre 9 posizioni rispetto al 2018), il tutto senza tener conto dei diversi progetti, in materia di sostenibilità ambientale, già programmati dall’amministrazione.

Pista ciclabili

Tra questi, lo stralcio delle piste ciclabili per complessivi € 700.000,00 (cofinanziamento comunale pari a € 300.000,00) che metterà in collegamento l’area del quartiere Scalo con l’area delle “Fontanelle” posta nelle immediate vicinanze del Parco Urbano del Matusa, a cui si stanno aggiungendo i lavori di realizzazione di 12 km di tracciati riservati alle due ruote suddivisi in due lotti funzionali. L’Amministrazione Comunale prevede, inoltre, di realizzare in futuro un terzo lotto funzionale, con la riqualificazione e ristrutturazione dei tracciati di pista ciclabile già esistenti e che si estendono per circa 3215 metri lineari. Da menzionare anche il progetto “Folium-Urban Forestry” che prevede la messa a dimora e la cura di nuovi alberi sul territorio comunale, al fine di creare un sistema integrato unico di verde urbano territoriale tale da avere un effetto sinergico nel rimuovere notevoli quantità di inquinanti, con ulteriori percorsi ciclabili.

Il rapporto inserisce Frosinone tra i capoluoghi con qualità dell’aria sufficiente, con una percentuale alta di raccolta differenziata (tra il 70 e l’80%), con il 100% degli abitanti del Comune serviti dalla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Grande spazio verde

La presenza del grande spazio verde del Parco Urbano del Matusa e il nuovo sistema di piste ciclabili voluto dall’Amministrazione si inseriscono, dunque, nel quadro più ampio di promozione di una mobilità ecosostenibile e di una migliore qualità dell’aria, in funzione della effettività del diritto alla salute.

“I report con i relativi dati pubblicati da Legambiente – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – confermano, per il secondo anno, la buona performance del Comune di Frosinone, certificando come gli accorgimenti introdotti dall’amministrazione comunale stiano portando benefici effettivi alla qualità dell’aria e all’ecosistema della nostra città. Si pensi all’introduzione di automezzi del trasporto pubblico tutti euro 6 o a metano o, anche, al controllo, per quanto di propria competenza, degli impianti di riscaldamento civili e industriali: gli strumenti citati, ben lungi dal risolvere alla radice il problema del particolato aereo, hanno, comunque, attenuato i livelli di emissione. Per quanto riguarda i dati relativi alla raccolta differenziata, siamo passati, con l’introduzione del porta a porta su tutto il territorio comunale, dal 16% ad oltre il 70%, traguardo raggiunto grazie agli sforzi di tutti i cittadini e che concorre a rendere il nostro capoluogo uno dei più avanzati in tema di rispetto ambientale. Questo significa che l’uomo, con le buone pratiche ambientali, può ancora incidere sulla tutela di beni primari come l’aria e la terra, oltre che con l’acqua, sperando che il gestore idrico riduca le perdite delle condotte che sfiorano, ancora oggi, il 74% del consumo complessivo”.