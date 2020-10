Raggi: “Gli abitanti di Tragliatella, nel Municipio XIV, periferia nord di Roma, avranno il loro depuratore”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dopo circa 40 anni gli abitanti di Tragliatella, nel Municipio XIV, periferia nord di Roma, avranno il loro depuratore. Un’opera indispensabile e urgente per garantire l’acqua pubblica a chi abita in quel quartiere. Un servizio essenziale che in questa zona, purtroppo, non era ancora arrivato.