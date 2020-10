Albania: Tra Vacanze e Traslochi

L’Albania è una terra mediterranea, tra spiagge blu come Ksamil, le vette delle Alpi albanesi, e le foreste dei parchi nazionali come Dajti. Proprio le bellezze naturali di questo paese hanno attirato i turisti italiani negli ultimi anni, gli anni pre-Covid.

Le meraviglia naturali attraggono i turisti italiani. Nel 2017, il giro d’affari del turismo in Albania è stato di 1,5 milioni di euro, il 7% del Pil nazionale. I prezzi sono convenienti, i cibi sono ispirati alla cucina italiana, e la gente è calorosa ed affidabile.

Nonostante il Coronavirus abbia rallentato la crescita del settore turistico in Albania, la nazione punta sui visitatori stranieri per la ripresa del 2021. Il ministro albanese del turismo, Blendi Klosi, ha rilasciato un’intervista con una TV nazionale per parlare degli investimenti privati nel settore e delle infrastrutture pubbliche. Nel 2019, il totale investito nel settore turistico a circa 600 milioni di euro, con lo scopo di rendere l’Albania una meta mondiale.

L’estate del Covid ha portato oltre 185.000 turisti che si sono divisi tra le spiagge zaffiro e le montagne rocciose. Gli investimenti e il turismo non si sono fermati con le fine della bella stagione e il governo albanese si sta concentrando in progetti di miglioramento. Alcuni dei progetti includono l’asfaltatura di strade, progetti di riqualificazione urbana, e l’organizzazione di voli charter.

Se il turismo non fosse una spinta abbastanza forte per viaggiare in Albania, il Coronavirus non fermerà una riunione di famiglia. Oltre 20,000 italiani vivono e lavorano in Albania, secondo l’ISTAT. Perchè? I giovani italiani hanno scelto l’Albania per varie ragioni: stipendi competitivi, possibilità quasi illimitate, e tecnologie avanzate.

Viaggiare e vivere in Albania è facile e conveniente. Ed ora anche spedire in Albania lo è, grazie a Parcel ABC. Parcel ABC non ha limiti di dimensioni, di lunghezza, e nemmeno di quantità. Si possono inviare multipli colli, per chi fosse nostalgico dell’Italia o volesse spedire pacchi in Albania prima delle vacanze.

Ogni pacco spedito con Parcel ABC è garantito e spedito porta a porta. La garanzia standard copre fino a euro 25, ma è possibile richiedere la garanzia aggiuntiva per la nonna che voglia inviare il set di piatti in ceramica al nipote. Il servizio di spedizioni in Albania si occupa di ritirare e consegnare il pacco, il tutto in modo trasparente grazie al servizio di monitoraggio online.

La spedizione a Tirana e Durazzo è tracciabile, sicura e non richiede nessuna registrazione al sito di Parcel ABC. Non serve più passare minuti tediosi al PC, scrivendo ogni dato personale o del pagamento. Per spedire un pacco in Albania, non serve più creare un username, una password complicate piena di simboli e caratteri. Per spedire con Parcel ABC, non serve inserire email per poi dimenticarsi dei dettagli. Spedire in Albania non è più un mal di testa.

L’Albania è una meta turistica e una destinazione di vita. E ora, grazie a Parcel ABC, una meta per pacchi veloci e puntuali.