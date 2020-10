Raggi: “Dopo 15 anni Tor Bella Monaca ha la sua arena”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dopo 15 anni Tor Bella Monaca ha la sua arena. Ieri sera insieme ai cittadini abbiamo inaugurato nella periferia est di Roma questo nuovo spazio dedicato alla cultura. Per l’occasione è stato proiettato un bellissimo documentario della Festa del Cinema di Roma. L’arena di Tor Bella Monaca era un’altra opera “incompiuta” che abbiamo ereditato. Abbiamo ultimato i lavori e consegnato al territorio un altro spazio di aggregazione.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha colpito duramente tutto il comparto dello spettacolo e della cultura, settori dal valore economico e sociale insostituibili.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo: dal Municipio VI al Teatro di Roma, dal Teatro di Tor Bella Monaca al Palazzo delle Esposizioni che con il progetto del Museo delle Periferie ha portato una parte del progetto del Polo del Contemporaneo. Un gran lavoro di squadra, una collaborazione preziosa.

Abbiamo aperto un nuovo teatro per la nostra periferia, una bella sfida che abbiamo vinto. A Roma la cultura non si ferma.