Frosinone, pista ciclabile a Via Marittima

La giunta Ottaviani ha approvato la delibera relativa allo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di una pista ciclabile nell’ambito urbano del Comune di Frosinone, riguardante il tratto urbano di via Marittima dallo scalo-Stazione fino all’innesto su Via Aldo Moro, redatto dal settore Lavori pubblici, coordinato da Fabio Tagliaferri. Il Comune di Frosinone, infatti, è risultato beneficiario delle risorse ministeriali destinate a ciclovie urbane per un importo complessivo di € 191.203,00, al fine di promuovere la realizzazione di una pista ciclabile sostenibile nel perimetro urbano del capoluogo.

Studio di fattibilità

Al fine di beneficiare del contributo concesso è stato predisposto, dal settore comunale, lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l’importo di lavori pari a € 132.500,00, con somme a disposizione dell’Amministrazione per € 58.703,00, per complessivi € 191.203,00. Con il documento approvato in giunta, sono state inoltre apportate le variazioni in parte entrata e in parte spesa al bilancio 2020/2022 e le relative modifiche al Programma delle opere pubbliche. La deliberazione sarà sottoposta quindi a ratifica, previo parere dell’organo di Revisione, da parte dell’organo consiliare. A questo punto, dopo l’approvazione dell’ultimo tratto della ciclabile, i settori in cui è stata divisa la città risultano pressoché tutti collegati e, a seguito della realizzazione dei lavori e dell’espletamento delle relative gare di appalto, si otterranno una serie di percorsi alternativi, con circuiti autonomi funzionali l’uno all’altro, con una rete complessiva, tra piste sperimentali e definitive, vicina ai 20 km complessivi di ciclabili.