Raggi: “Aumentano i controlli in città tramite il sistema street control”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Aumentano i controlli in città tramite il sistema “street control”, un ottimo alleato anche contro gli incivili della sosta selvaggia. La Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli quest’anno, eseguendone oltre 700mila in soli otto mesi, da gennaio ad agosto 2020, mentre nell’intero 2019 erano stati 600mila e nel 2018 circa 500mila.

Con questa tecnologia direttamente collegata alla Motorizzazione civile, gli agenti possono sanzionare anche chi circola senza assicurazione o senza aver fatto tutte le revisioni necessarie. L’occhio elettronico legge in tempo reale le targhe dei veicoli in movimento: quelli irregolari vengono individuati all’istante e fermati, consentendo così agli agenti di procedere alle sanzioni previste, oltreché al sequestro del veicolo.

Lo stesso sistema è utilizzato inoltre per controllare e sanzionare i parcheggi irregolari che creano intralcio alla circolazione stradale. Delle oltre 120mila infrazioni contestate nei primi due mesi del 2020, per infrazioni come parcheggi in doppia fila o sulle strisce pedonali, circa 60mila sono state rilevate con lo street control.

E’ un lavoro prezioso che ci permette di rendere le nostre strade più sicure a tutela di tutti.