Raggi: “Continua la nostra battaglia per riportare la legalità a Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Queste villette, con tanto di piscina, erano state costruite abusivamente per poi essere sub-affittate in modo illecito a terzi.

Per anni questo clan ha approfittato delle difficoltà di tante persone per arricchirsi e costruire un vero e proprio impero criminale. Per loro è finito il tempo in cui pensavano di poter spadroneggiare in città tra violenza, spaccio, racket ed estorsione.

Lo ribadisco: lo Stato c’è, è presente. Siamo al fianco dei cittadini onesti che vogliono opporsi e denunciare.

Voglio ringraziare la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale e l’Osservatorio territoriale della sicurezza presso il VII Municipio, diretto e coordinato dalla Prefettura di Roma.

Passo dopo passo ci stiamo riappropriando degli spazi strappandoli alla criminalità. Andiamo avanti #ATestaAlta, insieme..