Raggi: “Vi aggiorno sugli interventi di manutenzione del verde realizzati”

In centro a via delle Terme di Caracalla, al Villaggio Olimpico e all’Auditorium. A Roma Sud, al Parco Benedetto Brin – il cosiddetto “pincetto” della Garbatella – è in corso la potatura delle siepi mentre nel quadrante nord-est della Capitale gli operatori sono attivi in via della Bufalotta, al Parco di via Olevano Romano e al Parco Piscine di Torre Spaccata.

Gli interventi di sfalcio sono conclusi, infine, al Parco Niccodemi e a Colle Salario nel Municipio III, al Parco Babusci nel Municipio IV. Nelle aree verdi lungo il muro del cimitero Flaminio alcune operazioni sono state già effettuate e si riprenderà con la potatura dei cespugli non appena le condizioni meteo lo consentiranno.