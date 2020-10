Raggi: “+Ricicli+Viaggi, un successo”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In sole tre settimane le macchinette mangiaplastica di Atac, “Gaia” che abbiamo riattivato nelle stazioni metro di Roma hanno raccolto oltre 67mila bottiglie. Numeri che dimostrano ancora una volta il successo di questa iniziativa che permette di riciclare bottiglie in Pet ricevendo in cambio crediti per l’acquisto dei biglietti di bus, tram e metro.

Per molti romani sta diventando una bella abitudine che fa bene all’ambiente e incentiva il trasporto pubblico: nelle prime due settimane infatti più di mille persone al giorno hanno usato le macchinette mangiaplastica.

Da lunedì sono di nuovo in servizio anche nelle stazioni di Piramide, sulla metro B e San Giovanni, sulla C. Altre sei le avevamo già riattivate presso le fermate di Anagnina e Cipro sulla linea A, Laurentina, Basilica San Paolo e Termini sulla B, e Malatesta sulla linea C.

Vi ricordo che in ciascuna macchinetta si possono conferire fino a 30 bottiglie al giorno, un limite necessario per evitare code e allo stesso tempo garantire il giusto distanziamento.