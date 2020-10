Raggi: “Educare i giovani alla fraternità, promuovere i valori di accoglienza”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Educare i giovani alla fraternità, promuovere i valori di accoglienza, giustizia e pace, imparare a superare divisioni e conflitti, generare un cambiamento di mentalità attraverso l’educazione. Sono questi i messaggi che Papa Francesco ci ha consegnato e che non possiamo lasciare inascoltati. Non possiamo girarci dall’altra parte. Dobbiamo collaborare e operare per il bene comune, soprattutto oggi, per rispondere alle grandi sfide che siamo chiamati ad affrontare.