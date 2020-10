Fratoianni: “La sanità deve essere pubblica”

No, cara #Confindustria, non funziona così. Lavoratrici e lavoratori vanno tutelati e sostenuti, sul posto di #lavoro e non. La #scuola deve preparare alla vita ed essere uno strumento di crescita ed emancipazione, formando persone e non solamente dipendenti.

La sanità deve essere pubblica

La #sanità deve essere pubblica, accessibile e gratuita perché la salute non è una merce.

Dopo anni di privatizzazioni, diritti tagliati e governi accondiscendenti ci sono imprenditori che pensano di essere i padroni del Paese. Non è così. Piuttosto smettessero di chiedere aiuti dallo Stato per poi delocalizzare e spiegassero perché vogliono pene ridotte e minori controlli sull’#evasione fiscale.