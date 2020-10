Raggi: “Prosegue il nostro lavoro di riqualificazione delle palestre e dei campi sportivi”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Prosegue il nostro lavoro di riqualificazione delle palestre e dei campi sportivi all’aperto nelle scuole di Roma Capitale. In questi giorni sono state aggiudicate le gare per i lavori di manutenzione ordinaria che interesseranno diversi Municipi, come previsto nella programmazione dell’Assessorato allo Sport.

I lavori saranno effettuati entro il 31 dicembre e le nuove strutture andranno ad aggiungersi a quelle già realizzate fino a oggi.

Si tratta di interventi necessari alla riqualificazione degli spazi e per garantire la conservazione, l’efficienza e la fruibilità delle strutture sportive scolastiche, che permettono ai nostri bambini e ragazzi la pratica delle attività sportive in piena sicurezza e secondo alti standard qualitativi.

Stiamo mettendo in campo investimenti e maggiori servizi per la città e per lo sport, in particolare quello di base: è un settore prioritario perché promuove l’inclusione sul territorio e un’educazione ai valori sociali e di comunità.