La farsa sul Reddito di Cittadinanza e sulla pigrizia degli italiani

Quanto più è ignorante un popolo tanto più diventa facilmente manipolabile. Viviamo, purtroppo, tempi di profonda ignoranza diffusa e ogni giorno gli italiani vengono manipolati dai “padroni del vapore”.

Una delle manipolazioni più squallide ma al tempo stesso più grandi è quella contro i disoccupati e i poveri.

Ci sono sostenitori della tesi che vede milioni di italiani preferire stare sul divano per 780 euro al mese piuttosto che lavorare.

Una tesi assurda e triste perché la realtà è ben diversa da quella narrata dai giornalisti servi dei padroni del vapore.

La verità

La verità è che ci sono milioni di italiani che sono stufi di lavorare oltre 10 ore al giorno, sei giorni su sette per meno di 700 euro.

Nella mia città, Napoli, ogni tanto qualche imprenditore si sveglia e si lamenta perché non trova personale, ad esempio, per un suo bar. Strano perché lo stipendio medio di un barista è di circa 1.300,00 euro.

Chi, invece, vive all’ombra del Vesuvio sa bene che mediamente un barista può contare su ben 100 euro a settimana, rigorosamente a nero, di paga; certo può fare affidamento su parte delle mance (sigh!), ma la sostanza è che il suo lavoro, fatto di tanta professionalità, di tanti sacrifici, di turni massacranti, di mancate ferie e di mancati permessi, viene pagato la miseria di 100 euro a settimana.

Lungi da me dal generalizzare, ma sfido chiunque a dire che una parte cospicua dei baristi non viva questa situazione.

Come avvocato ho un discreto trascorso in fatto di cause di lavoro; addirittura c’è stato chi, dopo essere stato immortalato nel suo locale in foto insieme al suo “schiavo” in divisa con tanto di sigla su una agenzia di viaggio on line, ha avuto il coraggio di dire che lo stesso non aveva mai lavorato per lui…Per fortuna la giustizia ha smascherato l’improvviso cieco smemorato.

Questa è la verità, altro che fannulloni che preferiscono grattarsi la pancia!

Il lavoro è sia inclusione sia progresso sociale; include solo se accompagnato da una retribuzione dignitosa. Quanti stipendi degli italiani sono una mortificazione sia di chi li prende sia della Costituzione?

L’articolo 36 della Carta, ricordo ai manipolatori del reddito di cittadinanza, recita che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Certo il RdC va rivisto e bisogna pretendere che chi lo percepisca presti servizio alla comunità dove vive, ma un conto è aggiustare il tiro un altro è il tiro al bersaglio che mira ad abolirlo.

Mentre c’è chi non vede l’ora di festeggiare con champagne e caviale l’abolizione del RdC, ricordo che durante il lockdown ben 1,3 milioni di famiglie italiane hanno conservato la loro dignità proprio grazie a questa misura.

A proposito, sapete a chi è andata più della metà dei 50 miliardi degli aiuti stanziati dal governo durante il lockdown? Alle imprese. Orbene, quanti posti di lavoro sono stati creati? Ah, vero: a Trento alcuni lavoratori sono stati costretti a lavorare anche dopo essere stati messi in cassa integrazione.

La storia che le imprese e gli imprenditori non hanno mai avuto nulla non solo è tediosa ma anche falsa: tra jobs act, abolizione dell’articolo 18, taglio dei contributi, legge Fornero (volete piangere? Vedete quale sarà un domani remoto la vostra pensione) in Italia è nata la categoria dei prenditori.

Allora, senza troppi giri di parole, senza generalizzare ma al tempo stesso senza essere preso per in fondelli, pagate il giusto i lavoratori e vedrete che quasi nessuno preferirà stare sul divano.

Il lavoro è sacro!