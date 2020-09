Gli show-cooking gratuiti firmati iFood ripartono dal Lazio

Dopo il successo degli scorsi anni, il tour organizzato da iFood e Dissapore, in collaborazione con Scavolini e dedicato alle bontà culinarie del bel paese, riparte: il progetto @home esce dai confini della cucina di casa per tornare negli store di tutta Italia. Food blogger, food coach e artigiani del cibo incontrano importanti wedding planner, influencer di home decor e fit influencer per esperienze culinarie ricche di nuove tendenze, consigli per l’arte della tavola e per il Do It Yourself, combinando gusto e dieta sana.

L’appuntamento

Dopo mesi di lockdown passati a sperimentare in cucina, è tempo di affidarsi nuovamente ai professionisti del settore con un’inaugurazione: il tour gastronomico @home sbarca nel nuovo Scavolini Store Tivoli Terme alle porte di Roma con un appuntamento gratuito dedicato alla buona tavola. Sabato 3 ottobre, a partire dalle 17:00, Denise Delli, ex concorrente di Masterchef, porterà ai fornelli creatività e passione per uno show-cooking alla scoperta di diversi metodi di cottura.

L’inaugurazione dello Store sarà l’occasione per tornare a cucinare in compagnia e in completa sicurezza, mantenendo le dovute distanze e rispettando tutte le norme anti Covid. La partecipazione è libera, senza necessità di prenotazione.

Il tema e la ricetta

Tanti ingredienti per combinazioni insolite e originali: kiwi, zenzero, erba cipollina, asparagi, ravanelli, lamponi, taccole e pimpinella per un tonno in olio cottura con verdure croccanti in osmosi.

Durante lo show-cooking il pubblico accompagnerà Denise Delli in un viaggio culinario alla scoperta di diversi tipi di cottura e preparazioni. Uno fra tutti l’olio cottura, tecnica curiosa che deriva da un’antica tradizione per la conservazione degli alimenti. Questo metodo prevede di immergere l’alimento nell’olio caldo e a lungo, senza friggerlo, per mantenere intatti aromi e sapori. L’osmosi è invece il processo chimico-fisico alla base di ogni marinatura. Sbianchire verdure, disidratare radici e fare estratti di frutta: la chef Denise Delli svelerà tutti i segreti per arricchire il proprio ricettario e diventare cuochi provetti.

L’ospite speciale

Denise Delli, originaria di Pisa, ha 37 anni e già due vite vissute, la prima come Clinical Risk Manager, la seconda – dopo l’avventura a Masterchef – proprio come chef. Dopo il talent culinario ha infatti cambiato lavoro, gestito un ristorante e presto aprirà un ristorante tutto suo. È inoltre docente di cucina, consulente per la ristorazione e personal chef.

La location

Lo Scavolini Store Tivoli Terme è un nuovo concept espositivo Scavolini. Lo showroom si estende su una superficie di 500 mq in cui sono protagoniste alcune delle collezioni best-seller e le ultime novità Scavolini, tra cui le nuovissime DeLinea e Mia by Carlo Cracco e i programmi cucina LiberaMente, Carattere, Sax e Favilla e, per l’arredo bagno, i nuovissimi modelli Juno e Tratto e gli evergreen Aquo e Rivo. Uno staff professionale e altamente qualificato affianca il cliente dalla progettazione dell’arredo all’assistenza post-vendita.