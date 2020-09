Raggi: “La sua storia è la nostra storia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina a Palazzo Colonna ho partecipato alla cerimonia in occasione dei 100 anni di Confagricoltura, l’associazione che ha dato voce all’impresa agricola nazionale, dai primi passi fino al riconoscimento dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.

La sua storia è la nostra storia: perché la cultura fatta di creatività, tenacia, amore per la terra, passa anche per la tradizione alimentare, e per il senso di responsabilità mostrato dagli operatori di comparto.