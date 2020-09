Scopriamo il miele e lo zafferano della Flos, eccellenza del Made in Italy

La qualità del cibo italiano rappresenta non solo un beneficio per chi può gustarlo ma anche un’opportunità di crescita importante per l’economia.

I sapori, i gusti e le qualità benefiche del food Made in Italy sono apprezzati in tutto il mondo anche se in pochi sanno che dietro si nasconde il grandissimo lavoro di agricoltori che tra mille sacrifici non rinunciano al buono che inevitabilmente viene associato al cibo italiano.

Tra le eccellenze nostrane che primeggia per l’altissima qualità dei suoi prodotti c’è l’azienda Flos, una piccola realtà ubicata tra le colline matildiche, in provincia di Reggio Emilia, dove il mondo dello zafferano si fonde con quello del miele e dà, così, vita a qualcosa di unico e meraviglioso.

Abbiamo intervistato Denis Beggi che, insieme alla moglie Cecilia Lanzani, hanno fondato l’azienda reggiana.

Il sogno mio e di mia moglie

“Flos nasce alla fine del 2015 e si occupa di zafferano, di miele e dei prodotti legati all’alveare quali la pappa reale l’idromele e l’aceto di miele. Abbiamo scelto di investire in questa micro azienda al termine di alcuni viaggi in giro per lo stivale, in particolare in Abruzzo e Sardegna, quando ci siamo affezionati allo zafferano. Ci siamo confrontati con tanti produttori e dopo varie prove ci siamo accorti che il prodotto che nasceva sulla nostra campagna era molto buono. Inizialmente lo davamo ai nostri amici; poi abbiamo deciso di spedirlo ad un laboratorio specializzato in analisi di Milano il quale ci ha subito chiesto qual era la provenienza, poiché erano 25 anni che non analizzavano un campione simile per le elevate qualità riscontrate. Quando gli abbiamo detto che era di Reggio Emilia, non ci hanno creduto. Così ci siamo rincuorati e abbiamo deciso che valeva la pena tentare. Visto che abbiamo a cuore la cura della qualità e visto che lo zafferano è una delle spezie più adulterate al mondo, lo diamo in stimmi. Questo permette a chi lo acquista di avere la certezza che si tratta solo di zafferano e non anche di altro”.

10000 bulbi…

“Siamo partiti con l’acquisto di 10000 bulbi e li abbiamo tutti piantati rigorosamente a mano. Oggi possiamo contare su circa 70000 bulbi non tutti, però, da fiore; la produzione di zafferano varia dai 250 ai 450 grammi all’anno. Il nostro zafferano è certificato di prima qualità ad ogni raccolto e viene analizzato e valutato secondo standard internazionali. Per capire meglio di cosa parliamo, il potere colorante dello zafferano che produciamo è di 328, molto superiore ai 200 minimi richiesti per essere etichettato come di prima qualità. Tra i nostri clienti vantiamo lo chef Bruno Cingolani di Alba, il pasticciere Mauro Pinel di Jesolo e lo chef Igles Corelli. Quest’ultimo, poi, ci ha chiamato alla fine del 2019 a tenere una lezione alla Gambero Rosso Accademy proprio sullo zafferano”.

Il miele

“Dopo abbiamo deciso di installare le arnie. Tale scelta deriva anche dal fatto che già mio nonno aveva una passione e questo mi ha permesso di conoscere il mondo che gira intorno al miele. Così sulla nostra zona collinare emiliana produciamo miele di acacia di rovo, di millefiori, di castagno, di ciliegio e di tarassaco, tutti rigorosamente legati alle fioriture della nostra zona. Non siamo certificati biologici in apicoltura come sullo zafferano per scelta aziendale. Va detto, però, che utilizziamo in apicoltura lo stesso il protocollo biologico; il trattamento sulle api, ad esempio, avviene solo con acidi organici (quelli consentiti in regime di allevamento biologico). Gli alveari, poi, sono ubicati in zone a basso impatto ambientale nel parco naturale del Bianello. In questa zona selezioniamo le api regine (abbiamo vinto un premio in merito), in particolare quella di ligustica che è storicamente l’ape italiana per eccellenza”.

La qualità

“Il miele di qualità non è difficile da trovare. Consiglio di andare da un piccolo produttore, perchè è in grado di offrire un miele di ottima qualità. I piccoli produttori, infatti, possono farvi veder e far toccare con mano come nasce il loro miele. I mieli industriali sono spesso mieli che hanno dei problemi per quanto riguarda proprio questo aspetto. Troviamo sugli scaffali dei millefiori a febbraio marzo ancora liquidi e trasparenti e ciò è impossibile perché un miele millefiori, che si raccoglie non prima di aprile, nell’arco di 4 mesi diventa solido. Per questo è impossibile che dopo un anno sia ancora liquido e trasparente; è stato sicuramente adulterato. Si distrugge, così, il buono del miele e rimane solo la parte dolce. Siamo portati a snobbare i mieli solidi perché pensiamo che vi sia stato aggiunto dello zucchero; in realtà un miele per essere sano e autentico si deve cristallizzare e si deve solidificare. Questo perché è una soluzione sovrasatura di zuccheri disciolti in acqua. In alcuni mieli ciò avviene prima come nel tarassaco o nell’edera, mentre nell’acacia o nel castagno ciò avviene in maniera più lenta. Il nettare da cui proviene il miele e che le api raccolgono sui fiori è una soluzione di zuccheri quali il fruttosio e il glucosio. Quando la maggioranza è il fruttosio (acacia, melata, castagno) questi mieli cristallizzano lentamente. Se c’è, invece, prevalenza di glucosio (tarassico, millefiori, tiglio) questi mieli diventano solidi prima.

Un grande lavoro

“Dietro la produzione del miele c’è un lavoro enorme che il cliente non immagina nemmeno. Notti in bianco, sveglie prima dell’alba sono la regola, poiché gli alveari si possono spostare solo nelle ore notturne quando tutte le api sono dentro. Sotto il sole cocente vestiti con una tuta pesante, ore passate in attesa di piogge che non arrivano o di sole che non arriva, sono una parte di un lavoro intenso ma che regala grandi soddisfazioni. Ricordo che si ha a che fare con un animale e quindi non esistono sabati domeniche, non esistono ferie perché devi dare, appunto, priorità all’animale il quale ha necessità quotidiane”.

Il futuro

“Il nostro obiettivo sarà sempre il mantenere la qualità altissima del nostro zafferano e del nostro miele. Puntiamo anche sull’elevata qualità della nostra pappa reale che ancora più difficile da produrre rispetto al miele. Basta pensare che una cassa dedicata alla pappa reale ti impegna quanto dieci casse dedicate al miele. Servono tantissima tecnica e professionalità, che non tutti offrono. Guardiamo, ad esempio, alla pappa reale cinese che costa dai 30 ai 50 euro. Bene, la pappa reale italiana costa non meno di 800 euro al chilo; secondo voi perché? La cosa triste è che questa robaccia non la si trova solo nei supermercati ma anche nelle farmacie. Noi, però, abbiamo a cuore solo la qualità e così diamo anche il nostro contributo al Made in Italy che tutto il mondo ci apprezza e ci invidia”.