Ufology World per L’italia si svolgerà regolarmente l’8 novembre

Grande attesa per la kermesse UFOLOGY WORLD per l’Italia organizzata in toto dalla nota manager e ufologa dott.sa Francesca Bittarello che si svolgerà regolarmente l’8 NOVEMBRE 2020 a Cinecittà World.

Si raccomanda di acquistare i biglietti inserendo il codice promo: UFO prima del pagamento. I biglietti si vendono solo on-line sul sito di Cinecittà World.

Solo inserendo il codice promo: UFO si ha diritto allo sconto sul biglietto e ad accedere nelle aree UFOLOGY WORLD all’interno di Cinecitta’ World.

Ecco il link per acquistare i biglietti:

https://www.cinecittaworld.it/it/vendita/biglietti?coupon=ufo

Si aspettano in migliaia di visitatori nonostante le restrizioni dovute al Covid-19

La sala Conferenze nelle due giornata sarà riempita a pieno ritmo da ben 3 Dibattiti con Relatori di altissima caratura e spessore nazionale e internazionale che dibatteranno su temi di attualità, archeologia, ufologia, militari e da video- conferenze registrate in esclusiva per l’evento dalla famosa giornalista ufologa Paola Harris e il francese Bernard Rouche, oltre l’ufologo Antonio Chiumiento che non potranno

essere presenti fisicamente per problemi inerente all’epidemia Covid-19.

Ecco il parterre degli attessissimi Dibattiti a tema – novità voluta dall’organizzatrice sempre un vulcano di idee innovative nei suoi eventi si ricordano vari must creati da lei – dove ogni relatore anche con idee differenti dagli altri partecipanti dirà la sua sul

tema dibattuto:

1. Nel Dibattito

“Archeologia Misteriosa: Le prove della realtà extraterrestre sulla Terra?” la Moderatrice-Relatrice sarà la dott.ssa

Alessia Serafin, Relatore Marco Rocchi, Relatore Osvaldo Carigi, Relatore Adriano Forgione.

2. Nel Dibattito

“UFO e Alieni buoni o cattivi: la verità!” il ModeratoreRelatore sarà Maurizio Baiata, Relatrice Elena Schiavo, Relatore Dario Del

Buono, Relatore Vincenzo Pinelli, Relatore Cesare Vallocchia, Relatore Antonio Riggi, Relatore Pascal Ghamo.

3. Nel Dibattito

“UFO e Militari: le conferme” la presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi nel Dibattito sarà confermata

all’ultimo, il Moderatore-Relatore sarà Pablo Ayo, Relatrice-Organizzatrice Francesca Bittarello, Relatore Col. Claudio Flumeri, Relatore Col.

Ferdinando Santoro, Relatore Berardino Ferrara. E’ previsto a latere delle Conferenze un villaggio espositori per la gioia e delizia dei

visitatori che potranno visitare i vari stand e un area chiusa per le mostre con la nota pittrice internazionale italo-francese Antonella Laganà e un inedito pittore il giornalista ufologo Pablo Ayo.

L’organizzatrice comunica che la terza edizione di UFOLOGY WORLD si svolgerà nel 2021 sempre a Cinecittà World ma a Parco chiuso per permettere una migliore fruizione dell’evento agli appassionati che giungeranno da tutto il mondo e probabilmente la data che sceglierà sarà i primi mesi dell’anno 2021 in quanto ha in programma anche la prima edizione di 2 eventi misterici, scientifici e parascientifici

quali Celtica Planet e Green Planet.

Per info scrivere su whatsapp all’organizzatrice al 329.4218323 e mail info@ufologyworld.it

Sito web: www.ufologyworld.it