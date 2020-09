Frosinone, giornata nazionale del veicolo d’epoca

La giornata nazionale del veicolo d’epoca, prevista per domenica 27 settembre, sarà celebrata anche nel capoluogo: per l’occasione, infatti, il Camef, con il patrocinio del Comune di Frosinone, ha organizzato una esposizione statica dei veicoli storici in Piazzale Vittorio Veneto, nella parte alta della città, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Nel corso dell’iniziativa del Circolo Auto e Moto d’Epoca Frusinate, federato Automotoclub Storico Italiano dal 1986, saranno rispettate tutte le prescrizioni sanitarie vigenti. “L’amministrazione Ottaviani – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – intende promuovere e partecipare all’attuazione di tutte le iniziative culturali, sociali, ricreative, e sportive che rispondano a criteri di continuità, di valenza qualitativa nei contenuti e finalizzate alla promozione del territorio. L’evento organizzato dal Camef per domenica 27, nell’ambito della giornata nazionale del veicolo d’epoca, fa proprie tutte queste caratteristiche e certamente potrà contare sul valore aggiunto della location, dal momento che si terrà nel cuore del centro storico, sempre più frequentato da cittadini e visitatori di ogni età”.