Raggi: “La lotta alla mafia parte dalla cultura”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

La lotta alla mafia parte dalla cultura. Domenica prossima sarò ad Ostia per assistere alla finale del Talent Antimafia organizzato dall’associazione #Noi, in cui verranno premiati i vincitori delle quattro categorie di concorso: danza, musica, teatro e narrativa/poesia.

“Ostia siamo #Noi” è una manifestazione giunta alla sua terza edizione e promossa dalla giornalista Federica Angeli, che ringrazio per l’impegno quotidiano a favore della legalità e contro la criminalità organizzata.

Per far rinasce Ostia, e sottrarla definitivamente al potere dei clan criminali, serve il coraggio di tutte le persone oneste che vogliono portare avanti il cambiamento.

Roma non ha paura, e domenica prossima cittadini e istituzioni saranno insieme per dire ancora una volta #FuoriLaMafiaDaRoma.