Raggi: “Rinnoviamo i mezzi della raccolta dei rifiuti”

Voglio darvi una buona notizia: stiamo continuando a rinnovare i mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. In questi giorni sono entrati in funzione 13 nuovi camion compattatori. Pensate, solo nell’ultimo periodo, ne abbiamo messi su strada più di 100 ed Ama ha già bandito una nuova gara per acquisirne altri 150.

Questi mezzi si servono di un braccio meccanico laterale per sollevare e svuotare il contenuto dei cassonetti dell’immondizia e hanno bisogno soltanto di un autista per funzionare. Il tutto in modo sicuro, pulito ed economico. Stiamo ringiovanendo la flotta dei mezzi per migliorare i servizi di raccolta. Con l’ingresso dei 150 nuovi compattatori si ridurrà notevolmente l’età media di questi mezzi: dai circa 10 anni attuali a circa 3 anni.

Per inizio del 2021, inoltre, arriveranno circa 460 nuovi mezzi. Si tratta dei cosiddetti “squaletti”, veicoli leggeri con vasca ribaltabile utilizzati durante la pulizia delle aree attorno ai cassonetti.