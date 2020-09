Frosinone: edilizia pubblica residenziale per il Comune

Il settore welfare, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, comunica che sul sito istituzionale del Comune di Frosinone è disponibile la modulistica relativa all’assegnazione in regolarizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa (ERP). La Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica,

con D.G.R. n. 429/2020 ha approvato, ai sensi della L.R. 1/2020, il modello di domanda per l’assegnazione in regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo anteriormente alla data del 23 maggio 2014 (allegato A), e le modalità procedurali per la regolarizzazione amministrativa (allegato B).

Modalità

I richiedenti in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dalla L.R. 1/2020 dovranno inviare il modulo di domanda di regolarizzazione ai Comuni e alle Ater, in autonomia o tramite l’ausilio e l’assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini, entro e non oltre le ore 24:00 del 27 febbraio 2021. Per informazioni è possibile collegarsi al link https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_488028_0_1.html o contattare l’Ufficio Casa al numero 0775/2656261.