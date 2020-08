Raggi: “Bruciare un cassonetto è un gesto criminale”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Bruciare un cassonetto è un gesto criminale che crea un danno grave e diretto alla nostra comunità: per la salute e le tasche dei cittadini, per l’ambiente, per lo stesso servizio di raccolta.

Le squadre specializzate di Ama sono intervenute per sostituire 10 cassonetti dati alle fiamme, nell’ultimo periodo, nel Municipio X. Ringrazio tutto il personale che ha contribuito a rendere di nuovo utilizzabili queste postazioni da parte dei cittadini.

Come sapete, purtroppo non si tratta di casi isolati. Dall’inizio dell’anno sono stati circa 180 i contenitori stradali bruciati e sostituiti da Ama.

Durante il lockdown questi numeri si erano quasi azzerati. Ma solo da giugno a oggi Ama ha dovuto sostituire 76 cassonetti dati alle fiamme.

Nel 2019 sono stati 460, nel 2018 circa 500. Parliamo, quindi, di ben più di 1000 cassonetti dati alle fiamme in tre anni.

Noi continuiamo a sostituirli e non ci lasciamo intimorire. Continuiamo a denunciare e a lavorare per i cittadini, #ATestaAlta.