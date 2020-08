Lezzi: “In questa foto ci sono Emiliano, Pippi Mellone e Giulia Puglia…”

Così Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

In questa foto ci sono Emiliano, Pippi Mellone e Giulia Puglia.

Pippi Mellone, che ha pubblicato sul suo profilo la fotografia, è sindaco di un comune in provincia di Lecce, Nardò, e Giulia Puglia è una dei suoi assessori ora candidata in Regione come capolista di una lista a supporto di Emiliano.

Sapete perché è famoso Pippi Mellone? Perché voleva chiudere la sede ANPI di Lecce in quanto rappresenterebbe, ad avviso di questo fedelissimo di Emiliano, un pericolo per la democrazia.