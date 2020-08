Frosinone, area ex Permaflex: ok dal comitato regionale

“È sicuramente una buona notizia sul versante della collaborazione tra Enti pubblici — ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – specie in un momento in cui il territorio ha bisogno di nuove iniziative imprenditoriali, in grado di mettere assieme le migliori potenzialità delle aziende locali”.

Pratica approvata

Il comitato regionale per il territorio dalla direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, nell’ultima seduta, ha infatti approvato la pratica, relativa all’adozione della variante al piano regolatore territoriale sull’area dell’ex Permaflex, presente nel Comune di Frosinone, adottata con le deliberazioni del 24 luglio 2019 e del 9 gennaio 2020, da parte dell’assemblea generale dell’Asi.

La Variante è finalizzata al cambio di destinazione d’uso dell’area in oggetto, dall’attuale destinazione Produttiva normata alla destinazione d’uso Commerciale ed è finalizzata, altresì, alla riannessione, all’interno del perimetro del Consorzio Industriale – area ex Permaflex, di una porzione di area di 17900 mq adiacente all’infrastruttura autostradale. Il sito, che risulta dismesso da oltre cinque anni, ha al proprio interno corpi di fabbrica per una volumetria complessiva pari a 201831,99 mc che saranno oggetto di demolizione totale e quindi non interessati dal cambio di destinazione della presente variante. L’area oggetto della proposta di variante interessa una superficie complessiva pari a 132110 mq, che sono pertanto compresi nel totale del computo del 10% delle aree libere e dismesse relative all’Agglomerato di riferimento di cui alla Deliberazione n. 2 del 09/01/2020, con cui l’Assemblea Generale ha aggiornato il calcolo delle superfici libere e dismesse.

Trasformazione dell’area

L’amministrazione Ottaviani proseguirà, così, alla trasformazione dell’area, situata in una zona strategica dal bacino potenziale di utenza stimato tra i nove e i dieci milioni di persone, allo scopo di realizzare un’opera destinata a servizi commerciali e parco tematico per il tempo libero, che darà lavoro a centinaia di addetti, sia nel comparto interno che nell’indotto. Il progetto su cui sta lavorando l’amministrazione prevede anche il coinvolgimento dei quartieri cittadini e degli esercizi commerciali che insistono all’interno della cinta urbana. La zona individuata dall’intervento rientra nell’ambito del nuovo concept di assetto del territorio portato avanti sin dalla prima consiliatura, che metterà dunque a sistema gli interventi riguardanti lo Scalo e quelli di recupero urbanistico ed edilizio dell’ex complesso industriale.

L’obiettivo è quello di realizzare un’opera infrastrutturale, con una alta concentrazione di parchi e giardini, da vivere nel corso dell’intera settimana a prescindere dall’ingresso nelle superfici commerciali, diventando un punto di socializzazione di giovani e famiglie, attraverso la rivitalizzazione di una parte del tessuto economico della città, innalzando, inoltre, i livelli occupazionali.

Quali interventi di potenziamento delle azioni di urbanizzazione della zona, oltre all’infrastruttura da destinare a parcheggio dell’ex area Frasca, si prevede anche: la realizzazione della rotatoria all’uscita del casello autostradale di Frosinone e quella tra via di Valle Fioretta e la Monti Lepini; la realizzazione della rotatoria di accesso all’area ex Permaflex sulla SR 156 dei Monti Lepini e rotatoria minore di accesso su via Selvotta/via Fermi, oltre che della rotatoria tra la SR 156 dei Monti Lepini e SP 277 via Armando Fabi, da realizzarsi a spese del proponente privato.

L’intera zona oggetto di variante dovrà essere sottoposta ad un successivo Strumento Attuativo. In sede di formazione dello Strumento dovranno essere definite con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le corrette procedure amministrative da attuare nel rispetto della normativa di settore.