Raggi: “Prosegue il monitoraggio costante e la programmazione degli interventi sulle #StradeNuove”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi siamo a Circonvallazione Gianicolense, nel quadrante sud ovest di Roma, uno dei principali assi viari della zona che consente agevoli spostamenti per i cittadini da viale di Trastevere a via del Forte Bravetta. Il Dipartimento Simu ha avviato nei giorni scorsi gli interventi nel tratto tra Piazzale Enrico Dunant e Piazza San Giovanni di Dio.

Come previsto per tutte le lavorazioni del programma #StradeNuove, stiamo riasfaltando completamente l’intero tratto oggetto dell’intervento, pulito caditoie e tombini. Al via, successivamente, anche il restyling della segnaletica orizzontale con un focus sugli attraversamenti pedonali.

Restituiamo ai cittadini ogni giorno tante #StradeNuove. La nostra programmazione va avanti spedita su tutto il territorio.