Imprese e banche, Vergani: quali verità con la moratoria ed i finanziamenti garantiti dallo stato?

A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore della moratoria delle banche sui debiti aziendali e il DPCM che garantiva le banche nei finanziamenti alle imprese abbiamo oggi un quadro completo di come si sono svolti i rapporti tra le imprese e le banche italiane.

E’ stata pubblicata alcuni giorni fa dall’AISOM–Associazione Nazionale delle Imprese (www.aisom.it) una indagine in merito ed abbiamo, così, intervistato il neo presidente Stefano Vergani, fresco di subentro al dimissionario avv. Lombrassa. Vergani ha commentato gli esiti di alcuni questionari inviati alle aziende socie operanti su tutto il territorio nazionale.

“Dopo aver aderito al protocollo ABI ci sono stati 2 momenti: uno immediatamente successivo all’accordo stipulato con ABI ed uno a 60 giorni di distanza. Nei 15 gg immediatamente alla firma del protocollo alcune banche, forse perché non ancora organizzate al proprio interno, si erano mosse con una maggiore lentezza rispetto alle altre. Nonostante molti dipendenti operassero in smart working e con le procedure ancora non affinate, dobbiamo dire che nessun Istituto si è comportato diversamente dalle attese e degli obblighi. Le sorprese, invece, sono arrivate dopo il previsto periodo di moratoria in quanto se una buona fetta di banche ha reiterato il periodo, altri Istituti sono stati inflessibili ed alla scadenza della moratoria iniziale si sono avventate con precisione matematica al rindebito delle somme sospese. Luci e ombre invece sul piano del finanziamento. La sorpresa sgradita è stata sul programma finanziamenti. Ci sono arrivate dalla imprese socie segnalazioni quali: banche che prendevano anche 60-90 giorni per dare risposte. Risposte che, poi, sono state molte volte negative. La cosa peggiore che è emersa è l’apprendere che, nonostante la contro garanzia dello Stato, le procedure di possibile finanziamento alle imprese sono state basate su criteri ancora più rigidi rispetto alle procedure normali; alcuni Istituti si sono celati dietro al rigore dei rating sfruttando la situazione. Ed ancora più negativo è stato l’apprendere che le banche potevano segnalare ai circuiti interbancari quelle aziende a cui venivano negati i finanziamenti creando alle stesse danni alla loro reputazione. E la cosa spiacevole è stato apprendere che talune banche hanno usato il momento per rimediare a vecchi rancori e a liberarsi, così, di aziende non gradite o aziende che non si adattavano a seguire le loro indicazioni. Questo è stato l’atto di amore con il quale hanno risposto al sollecito del Presidente Conte”.