Raggi: “Vogliamo rilanciare il nostro Servizio Giardini”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Vogliamo rilanciare il nostro Servizio Giardini. Dopo decenni stiamo finalmente assumendo giardinieri per curare il verde di Roma. Pensate che, nell’ultimo anno, sono entrati in servizio 71 nuovi dipendenti, e abbiamo avviato le procedure per assumerne altri 70. Per migliorare la qualità del servizio, inoltre, il Dipartimento Tutela Ambientale ha promosso, in collaborazione con la Scuola di Formazione Capitolina, un intenso programma di attività che prevede momenti di scambio e tutoraggio tra i giardinieri esperti e i nuovi arrivati.

In questi giorni, ad esempio, al Parco San Sebastiano, si è concluso il corso di formazione sul tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, che ha previsto una parte teorica e una pratica legata soprattutto all’utilizzo degli strumenti del mestiere: dalla motosega al decespugliatore. Un’iniziativa realizzata in economia, impiegando il personale interno sia in fase organizzativa sia in fase didattica. I corsi proseguiranno per tutto il mese.

Ringrazio tutti coloro che sono impegnati in queste attività formative, a partire dai giardinieri “storici”, che rappresentano un’assoluta eccellenza, e auguro ai nuovi assunti un lungo percorso al servizio del bellissimo patrimonio verde della nostra città.