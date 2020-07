Nicola Morra: “A settembre a scuola”

C’è qualcuno che vuol far credere che non si vogliano aprire le scuole a settembre. Parlando di rischi per la salute o di mancanza di risorse, indicando sempre e comunque nella ministra Lucia Azzolina la responsabile di questa mancata “riapertura”.

Dire questo significa mentire e generare un senso di insicurezza dannoso nel Paese. Dire questo significa far meschina propaganda sacrificando la verità sull’altare del gretto interesse di partito.

Linee guida chiare

La Ministra Azzolina ha chiuso le scuole evitando migliaia di contagi e, a differenza degli altri Paesi europei, ha dato linee guida chiare per la riapertura in sicurezza e presenza, perché la DAD, la Didattica A Distanza, è stata e sarà una necessità alternativa, non la via maestra dell’essere scuola.

Come si può pensare, dunque, che il nostro Governo non tenga conto dei rischi e voglia mettere in pericolo le famiglie? Sono stati stanziati importanti fondi per l’edilizia leggera, per le assunzioni di docenti, per i nuovi arredi ed i dispositivi utili alla ripresa per metà settembre.

Chi dice di non sapere cosa fare o di non avere i soldi, vuole solo intorbidire le acque.

A settembre si tornerà a scuola perché ora siamo in condizione di farlo.

Non si usi la scuola, dunque il futuro del nostro Paese, per fare propaganda a favore di alcune sigle o partiti.

Sempre che si abbia consapevolezza e responsabilità di quanto si dice e si fa.