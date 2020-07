Raggi: “A Roma continua il programma #StradeNuove”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta di una delle arterie di traffico che consente l’ingresso in città per migliaia di romani ogni mattina.

Il monitoraggio costante delle strade, da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, rappresenta uno degli strumenti per programmare gli interventi di rifacimento dell’asfalto, laddove è necessario, e prevenire situazioni di pericolo per auto e scooter.