Crimi: “Ce l’abbiamo fatta, i Benetton escono da Autostrade per l’Italia ed entra lo Stato”

Una battaglia da molti ritenuta impossibile, che abbiamo combattuto senza sosta e senza mai darci per vinti. Lo abbiamo fatto per le 43 vite spezzate nel crollo del ponte Morandi e per i loro familiari, ma non solo. Lo abbiamo fatto per le tante incolpevoli vittime di incuria e negligenza che ad oggi hanno perso la vita sulle nostre strade, e per tutti gli italiani. Un ringraziamento sincero a chi in questa battaglia si è speso anima e corpo fin dal primo giorno, come il nostro Danilo Toninelli. È nostro dovere, ora, continuare a lavorare per dare ai cittadini autostrade e infrastrutture dove poter viaggiare in piena sicurezza. Andiamo avanti.