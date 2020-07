Raggi: “Non si ferma il prezioso lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro Urbano”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Non si ferma il prezioso lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro Urbano. Oggi vorrei mostrarvi gli interventi completati a Ostia, sul litorale della città. Si tratta di una riqualificazione che era iniziata prima del lockdown con alcune operazioni a Piazza Anco Marzio e nelle limitrofe via dei Misenati, via della Stazione Vecchia e via Lucio Coilio.