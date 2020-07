Costanza: “Anche a Fiumicino una piazza o strada dedicata a Fellini.”

Approvata la mozione del m5s , presentata dal consigliere Walter Costanza , per intitolare una via o piazza a Federico Fellini.

“ Ritengo che sia giusto e doveroso – afferma il consigliere Costanza- dedicare una strada al grande Regista che ha portato in giro per il mondo luoghi della nostra città attraverso i suoi capolavori .

Federico Fellini ha soggiornato per molto tempo nelle nostre località facendo amicizia con molti concittadini . Ancora oggi viene ricordato come grande amante della nostra cucina e dei prodotti locali.

Sono Felice che i colleghi consiglieri abbiano votato all’unanimità la mia mozione – conclude il consigliere Costanza- Federico Fellini lo merita e la nostra città glielo deve”.