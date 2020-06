Presentata la Stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il nostro Teatro dell’Opera è il prima a ripartire in Europa e Roma è tra le primissime capitali a far ripartire la cultura. Un primato che ci deve rendere orgogliosi. Vogliamo ridare voce agli artisti, ai musicisti, agli operatori dello spettacolo e restituire ai tanti appassionati un programma di qualità da godere finalmente dal vivo.

La nuova Stagione estiva al Circo Massimo è stata presentata nel laboratorio di scenografia, che è sostanzialmente il cuore dell’Opera: è qui che che viene creato tutto quello che vediamo in scena, grazie al lavoro e alla dedizione delle maestranze. Ripartiamo dalla loro passione e dal loro impegno che tornano a riempire questa ‘fabbrica’ per produrre gli spettacoli in programma dal 16 luglio al 13 agosto. Tra le tante serate imperdibili voglio segnalare quella del 22 luglio, con la prima de “Il barbiere di Siviglia” che sarà riservata a tutto il personale sanitario che ha lavorato in prima linea per combattere l’epidemia di Covid-19.