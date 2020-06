Raggi: “Abbiamo ricevuto la Veloplus, la bici per il trasporto dei cittadini con disabilità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi pomeriggio abbiamo ricevuto in Campidoglio la “Veloplus”, una bici per il trasporto dei cittadini con disabilità. Si tratta di un mezzo all’avanguardia che ci è stato fornito gratuitamente dall’azienda italiana “Aspasso Bike”, in via sperimentale fino al 31 agosto. Abbiamo subito pensato di destinarla al Bioparco di Roma che la metterà a disposizione dei suoi visitatori.