Raggi: “Abbiamo la possibilità di ripensare completamente il concetto di mobilità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo completato il tratto di oltre 1 km da via Santi Romano a via Casilina con interventi di rifacimento del manto stradale, rimozione di rifiuti e della vegetazione infestante, restyling della segnaletica orizzontale con un focus sugli incroci.

Le lavorazioni proseguono, poi, nel tratto tra lo svincolo dell’Autostrada A24 e la stazione metro B di Ponte Mammolo. Sono in corso interventi di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi con l’obiettivo di renderla più sicura e nuovamente percorribile dai ciclisti.

Già completato anche il nuovo asfalto tra via Casilina e via Prenestina e sono in via di conclusione la bonifica del verde e le operazioni sulla segnaletica orizzontale danneggiata.

Dopo l’emergenza coronavirus abbiamo la possibilità di ripensare completamente il concetto di mobilità destinando nuove risorse al trasporto pubblico e alle nuove forme di micromobilità.